中国2020年建成满足500万电动汽车充电需求的基础设施--能源局

路透上海10月4日 - 新华社周日报导，中国国家能源局副局长郑栅洁日前介绍，国务院常务会议已研究通过《加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》，即将发布实施。到2020年基本建成车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足超过500万辆的电动汽车充电需求。

据他透露，根据上述指导意见，原则上新建住宅配建的停车位百分之百要建设充电设施或预留安装条件。公共停车场配建的充电设施或预留安装条件的比例不能低于10%。2,000辆电动车必须配建一座公共的充电站，鼓励建设机械一体式的停车充电一体化设施。

他指出，指导意见提出要建立盈利模式，吸引社会投资。一方面准备申请中央预算内资金支持，研究制定财政奖励办法；另一方面是通过PPP（政府和社会资本合作）模式引入社会资本，完善电价政策，允许合理收费，鼓励众筹等创新的商业模式来开展增值服务。

在建立资金保障体系方面，国家将安排专项建设基金支持，鼓励社会资本设立专项基金，发行企业债。探索利用基本养老保险基金投资，鼓励创新金融产品和保险品种，推广股权项目收益权、特许经营权等质押融资方式，推动设立融资担保基金。

在解除制约建设瓶颈方面，国家将通过简化规划建设审批手续，优先安排土地供应，加强配套电网接入服务等措施，为加快充电设施建设开辟绿色通道。同时，通过制定全国统一的充电设施建设管理示范文本，发挥房地产主管部门、街道办事处、居委会的指导监督作用，解决充电设施进小区难的问题。

据郑栅洁介绍，截至去年底，中国建成充换电站780座，交直流充电桩3.1万个，但目前充电基础设施建设也存在认识不统一、政策配套不完善、协调推进难度大、标准规范不健全等问题。

中国计划到2020年新能源车产销将达500万辆。今日前八个月国内新能源车产销量达12.35万辆，同比增长3倍。据业内预计，今年全年，中国新能源车的销量在20万辆左右。（完）