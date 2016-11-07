独家：中国电动车初创企业智车优行预计第二轮融资6亿美元

路透北京11月7日 - 名不见经传的中国电动汽车初创企业智车优行(Singulato Motors)预计将在本周宣布第二轮融资筹集到约6亿美元资金，成为中国企业淘金全电动车产业的又一个注脚。

中国电动车初创企业融资如此之顺利，很大程度上与政府补贴和有利的产业政策相关。每辆电动车的最高补贴金额可能达到11万元人民币(16,285美元)左右，这相当于诸如比亚迪E6此类电动汽车标价的近三分之一。

这让人想起20世纪初底特律所经历的汽车热潮，当时许多新成立汽车厂商粉墨登场。不过北京预计将从2020年起逐步取消电动汽车补贴，这可能会影响初创企业生存下来的机率。

中国已经在优先发展智能互联网电动汽车。产业门槛相对较低，北京希望这一产业能够挑战、甚至是超越全球主要汽车公司，后者中的许多车企更专注于采用氢燃料电池技术。

智车优行共同创始人兼CEO沈海寅表示，他的公司总共已经融到大约7亿美元资金，很大一部分来自于作为“战略合作者”的安徽省铜陵市政府运营的一个产业投资基金。

铜陵市长倪玉平称，投资智车优行的决定是促进新能源汽车行业战略的一部分。“我们相信，这一努力将最终加速铜陵的产业转型，”他在一份声明中称。

该公司计划进行技术投资，而且按沈海寅的说法，将在铜陵建设一家先进的电动汽车生产厂，到2020年左右年产能达到20万辆。

这家已成立两年的初创企业拥有员工140人，计划在明年底或2018年初推出第一款产品，为跨界运动型多功能车(SUV)。沈海寅透露，至少最初的生产业务将会外包给一家有过剩产能的汽车生产商。

“我们的电动汽车目标群体是北京、上海、深圳和其他大城市的年轻人，这些城市对汽油车限购，”沈海寅告诉路透。

“如果他们买电动汽车，可以立即就能买到车，因为电动汽车不在政府规定的限购范围内。热衷技术的年轻群体自然而然会倾向选择电动车。”(完)