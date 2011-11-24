预计中国近期将宣布上调电价--花旗

路透北京11月24日电---投资银行花旗集团最新研究报告称,预计中国发改委近期将会宣布上调电价,以改善发电企业火电业务亏损的现状,对发电上市公司形成利好.

花旗称,华能、大唐和华电等发电企业三季度火电业务都录得净亏损,主要即因为煤价大涨和利息支出上升,且目前国内至少有20GW(吉瓦,约占火电总装机容量3%)装机容量因资金缺口无法保证电煤供应而遭停机.

中电联和电监会此前预估今冬电力缺口仍会高达26-40GW,花旗报告认为上调电价有利於鼓励火电厂提高发电小时数.

今年中国已两次上调电价,但仍未改善火电亏损状况,而年内物价高位运行给再次上调带来障碍.10月以来物价迎来拐点,上调电价呼声再起.

花旗援引国内媒体称,中国政府计划将秦皇岛港口5,500大卡电煤现货价格限制在每吨800元人民币,较现价低7%;并将2012年合同煤价涨幅限制在5%以内,若获落实将有利於改善电煤成本风险,上调电价序幕就此拉开.

报告分析称,政府在上调电价前对煤价进行干预至关重要.合同煤价谈判通常在12月底或次年1月初开启,而电价提高後往往会引发煤价跟风上涨,冲淡电价调整效果.因此煤价干预是电价上调的重要信号.

此外,电价每上涨1%,对於国内发电企业而言2012年净利将较基准情形平均上升18%,并对五大电企股票均给予"买入"评级,包括华能国际(0902.HK)、大唐发电(0991.HK)、华电国际(1071.HK)、华润电力(0836.HK)和中国电力(2380.HK).(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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