今年全国全社会用电量预计同比增3%左右 新增装机略超1亿千瓦--中电联

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月26日 - 中国电力企业联合会发布2016-2017年度全国电力供需形势分析预测报告，预计今年电力消费需求增长将比2016年有所放缓，2017年全国全社会用电量同比增长3%左右；预计全年新增装机略超1亿千瓦，年底发电装机容量达到17.5亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机比重进一步提高至38%左右；全国电力供应能力总体富余、部分地区相对过剩。
刊登在中国电联官网的新闻稿称，预计今年火电设备利用小时进一步降至4,000小时左右，电煤价格继续高位运行，部分省份电力用户直接交易降价幅度较大且交易规模继续扩大，发电成本难以及时有效向外疏导，煤电企业效益将进一步被压缩，企业生产经营继续面临严峻困难与挑战。
报告称，综合考虑宏观经济形势、服务业和居民用电发展趋势、电能替代、房地产及汽车行业政策调整、2016年夏季高温天气等因素，在常年气温水平情况下，预计2017年全国全社会用电量同比增长3%左右。若夏季或冬季出现极端气候将可能导致全社会用电量上下波动1个百分点左右；另外，各级政府稳增长政策措施力度调整将可能导致全社会用电量上下波动0.5个百分点左右。
预计今年全年全国基建新增发电装机1.1亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机6,000万千瓦左右。预计2017年底全国发电装机容量将达到17.5亿千瓦，其中非化石能源发电6.6亿千瓦、占总装机比重将上升至38%左右。
报告称，今年全国电力供应能力总体富余，火电设备利用小时进一步降低。其中，华北电网区域电力供需总体平衡,华东、华中、南方电网区域电力供需总体宽松,东北、西北电网区域电力供应能力过剩较多。预计全年全国发电设备利用小时3,600小时左右，其中火电设备利用小时将下降至4,000小时左右。
2016年中国全社会用电量5.92万亿千瓦时、同比增长5.0%，比上年提高4.0个百分点。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。