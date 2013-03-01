中国今年全社会用电量预计增长7.5%左右--中电联

路透上海3月1日 - 中国电力企业联合会最新发布报告预测，2013年全国全社会用电量约为5.33万亿千瓦时左右，增长7.5%左右，其中第二产业用电增长5.5%-7.5%。

中电联网站刊登的2013年全国电力供需形势分析预测报告称，预计2013年第一产业用电增长4%-6%，第三产业和城乡居民生活用电增长继续保持10%-12%。

2012年全社会用电量累计达49,591亿千瓦时,同比增长5.5%。

中电联并预计，今年全国新增装机8,700万千瓦左右，其中火电4,000万千瓦左右。预计2013年底全国发电装机12.3亿千瓦左右，发电装机规模有望跃居世界第一，其中水电2.8亿千瓦、火电8.6亿千瓦、核电1,478万千瓦、并网风电7,500万千瓦、并网太阳能600万千瓦左右，若国家政策及时出台并落实到位，并网太阳能有望超过1,000万千瓦。

报告还称，2013年全国电煤供应总体平稳，局部地区电煤运输偏紧。全年全国电力供需总体平衡，东北地区电力富余增加，西北地区仍有电力富余，华东及华北地区的部分省份在部分高峰时段可能有少量电力缺口。

中电联建议，加大水电开工规模，继续优化电源布局和结构；尽快完善并落实促进风电、太阳能发电、分布式能源系统发展的相关政策措施；加强调峰调频电源建设，以提高电力系统消纳风电、光伏发电的能力；加快特高压及智能电网建设，提高跨区跨省电力交换能力，加大城乡电网改造力度；做好电煤价格并轨后续工作，加快电价机制改革。（完）

(发稿 丁淑琴; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。