中国自周四起上调销售及上网电价

* 自周四起上调销售及上网电价

* 居民用电价格暂不上调,试行居民阶梯电价

* 限制煤价涨幅

路透北京11月30日电---为了缓解"计划电、市场煤"导致中国发电企业亏损严重的现状,中国国家发展和改革委员会周三宣布,从周四(12月1日)起上调上网及销售电价,由此销售电价每度(千瓦时)平均上调0.03元人民币,并对电煤实行临时价格干预.

发改委网站的新闻稿并称,此次居民用电价格暂不上调,但居民生活用电试行阶梯电价制度,具体实施方案需各个地区结合当地的实际情况,经过听证後才能实施.

此次调整为中国今年第三次上调电价,6月中国曾上调15个省市销售电价平均每千瓦时0.0167元,4月曾上调12个省的上网电价.

发改委表示,全国燃煤电企业上网电价将上调0.026元/每千瓦时,将随销售电价徵收的可再生能源电价附加标准由现行每千瓦时0.4分钱提高至0.8分钱.

"国家采取上述综合调控措施的主要背景是逐步理顺煤电关系,保障迎峰度冬期间电力供应,促进节能减排,"新闻稿表示.

发改委并称,将适当控制合同电煤价格涨幅,规定2012年度合同电煤价格涨幅不得超过上年合同价格的5%;同时自明年1月1日起,对市场交易电煤规定最高限价,秦皇岛等环渤海地区主要港口5500大卡电煤平仓价最高不得超过每吨800元.

"此次电价上调幅度基本折中,预计可以短期缓解煤电矛盾.但从根本上看并没有解决核心问题,即市场煤,计划电,"国金证券财富管理中心分析师常剑锋表示.

他并指出,电价上调亦反应出中国通胀形势有所缓解,压力减轻,未来中国资源价格或将进入上升阶段.

中国合同煤价谈判通常在12月底或次年1月初开启,而电价提高後往往会引发煤价跟风上涨,冲淡电价调整效果.

因为煤价大涨和利息支出上升,中国主要发电集团如华能(0902.HK)(600011.SS)、大唐(0991.HK)(601991.SS)等三季度火电业务都录得净亏损.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯/杨淑祯

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