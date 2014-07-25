华电集团计划整体上市 下半年印发资产整合方案--报载

路透上海7月25日 - 中国证券报周五报导华电集团权威人士称，该公司已经制定出改革路线图，包括以公司整体上市为方向，推动上市公司对集团资产的整合，最终让符合条件的资产全部进入上市公司平台。集团下半年有望印发资产整合、煤炭产业专业化管理等改革方案。

这位人士透露，改革方案重点是推进区域公司、专业公司、上市公司协调发展，理顺三者之间关系，改革将逐步实现发电企业区域化管理，进一步理顺上市公司和区域公司管理关系。在推进资本运营体制改革方面，重点是优化资产整合，提高资产证券化水平，推进公司所属企业股权多元化，发展混合所有制，最终实现集团公司整体上市。

华电集团将积极引进战略投资者，加强和民营资本的战略合作。通过引进战略投资者、增资扩股等形式，不断加大与民营企业的合作力度。另外，华电集团将在集团层面组建煤炭运销公司，负责大宗及通用设备物资集中招标采购，促进煤炭、物资、资金等核心资源的集约化管理。

华电集团是中国五大发电集团之一，旗下有华电国际(600027.SS)(1071.HK)、华电能源(600726.SS)、国电南自(600268.SS)、金山股份(600396.SS)、黔源电力(002039.SZ)、福新能源(0816.HK)六家上市公司。

报导称，随着华电集团整体改革推进，集团将大力推动上市公司对集团资产的整合，华电系上市公司接下来的整合动作或将持续。

在华电国际上市之初，华电集团已承诺将其作为集团整合常规能源发电资产的最终整合平台和发展常规能源发电业务的核心企业。华电集团2013年底总装机容量约1.13亿千瓦，约为华电国际总装机规模的三倍。

除几家上市公司，集团仍剩余5,000多万千瓦装机量，其中2,000万千瓦为水电资产。业内人士分析，华电国际或借此加速大股东华电集团资产注入。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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