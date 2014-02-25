中国电改初步方案两会后有望出台--报载

路透北京2月25日 -中国电力体制深化改革一直在紧锣密鼓筹备中，上海证券报周二报导称，目前国家能源局关于电改的初步方案已形成，从售电侧改革起步可能性较大；且两会后改革方案有望出台。

报导引述发改委电力市场改革研究专家组成员、华北电力大学能源与电力经济咨询中心主任曾鸣称，受发改委等部委委托，其牵头电力体制市场化研究课题，其中涉及电力调度、输配和售电侧等关键节点改革。

“该轮电改的最终方案最有可能从售电侧改革起步，包括引入民营资本介入售电侧，形成多元化售电市场，通过试点推动大用户直购电。”他称。

曾鸣并表示，电力调度、交易体制独立和电网分离，不利于目前电力安全运行和资源的跨区域调度。所谓的拆分都是无稽之谈，电网拆分、输配分离，从没出现在这一轮的电改研究方案中。因为拆分涉及体制机制问题，不大面积拆分是主要意见。

报导并引述另有熟悉电改方案的知情人士透露，去年年中，国家发改委体改司和国家能源局电力司分别制定了电改方案，经过统一意见后形成新方案，彼时确定的两大要点就是推广直购电，和电网企业弱化买卖电力角色。

国家能源局今年1月末公布的2014年能源工作指导意见指出，要尽快出台进一步深化电力体制改革的意见，积极支持在内蒙古、云南等省区开展电力体制改革综合试点。同时积极推进电能直接交易和售电侧改革，并探索灵活电价机制，推进输配电价改革。

针对目前电改中关键的环节--电价，东方早报同日报导援引一份由中电联发布的报告称，建议加快发电环节两部制电价改革。尽快研究云南等水电大省的煤电价格形成机制，解决这些地区煤电企业持续严重亏损、经营状况持续恶化而面临的企业生存问题；加快理顺天然气发电价格机制。

同时，加快形成独立的输配电价机制，稳妥推进电力用户与发电企业直接交易。且针对华北、东北及西北地区热电联产企业供热逐年大面积亏损的实际困难，建议有关部门应出台分区域供热价格指导政策。

综合考虑2014年经济增长形势，国家大气污染防治与节能减排等因素，中电联预计2014年全社会用电量为5.67万亿-5.72万亿千瓦时，同比增长6.5%-7.5%。(完)

(发稿 康熙泽；审校 曾祥进)

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