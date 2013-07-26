中电联预计今年全社会用电量同比增5-6%

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京7月26日 - 中国电力企业联合会周五发布报告称，预测下半年全国电力供需将延续上半年的总体平衡态势，全年全社会用电量预计同比增长5%-6%。
报告并称，预计电力供应能力充足，预计到年底全国发电装机达12.3亿千瓦，有望超过美国成为世界上发电装机容量最大的国家。
用电供给形势上看，报告预计下半年全国电力供需总体平衡，东北和西北区域电力供应能力富余较多，华北和华东区域部分省份在夏季用电高峰时段呈现“紧平衡”状态。
其数据显示，今年上半年全社会用电量2.5万亿千瓦时，同比增长5.1%，增速同比略降0.4个百分点。(完)
(发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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