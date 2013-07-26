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中国财经 | 2013年 7月 26日 星期五 16:01 BJT

中电联预计今年全社会用电量同比增5-6%

路透北京7月26日 - 中国电力企业联合会周五发布报告称，预测下半年全国电力供需将延续上半年的总体平衡态势，全年全社会用电量预计同比增长5%-6%。

报告并称，预计电力供应能力充足，预计到年底全国发电装机达12.3亿千瓦，有望超过美国成为世界上发电装机容量最大的国家。

用电供给形势上看，报告预计下半年全国电力供需总体平衡，东北和西北区域电力供应能力富余较多，华北和华东区域部分省份在夏季用电高峰时段呈现“紧平衡”状态。

其数据显示，今年上半年全社会用电量2.5万亿千瓦时，同比增长5.1%，增速同比略降0.4个百分点。(完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯)

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