中国前11个月铁路基本建设投资完成年计划近84%--铁道部

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京12月12日电---中国铁道部公布统计数据显示,今年1-11月累计完成铁路基本建设投资额完成4,319.32亿元,同比增长9.0%,完成全年投资计划5,160元的83.7%.
铁道部网站近日公布的数据并显示,同期完成铁路固定资产投资5,069.69亿元人民币,同比增长3.1%,完成全年投资计划6,300亿元的80.5%.铁路固定资产投资包括基本建设投资和车辆购置及更新改造.
中国证券报周三报导引述中信建投机械行业分析师冯福章称,从往年经验来看,12月铁路投资的绝对量和环比涨幅都会较11月有所增长,"从目前的数据来看,预计全年可以完成固定资产投资计划."
中国综合建设集团--中国中铁股份有限公司(601390.SS)(0390.HK)董事长李长进此前接受路透专访时称,中国今年铁路基建投资的目标估计很难完成,明年初步计划铁路基建投资规模6,000亿元人民币,其中高铁占比约60%.(完)
--发稿 李然; 审校 杨淑祯
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