中国外交部称其驻吉尔吉斯斯坦使馆爆炸案是“严重恐怖袭击”事件（更新版）

（新增中国外交部更多评论）

路透北京8月30日 - 中国外交部新闻发言人华春莹周二表示，中方对发生在中国驻吉尔吉斯斯坦使馆的这起严重恐怖袭击事件予以强烈谴责。中国已经联系吉尔吉斯斯坦方面，敦促查清使馆爆炸真相；目前尚未有组织声称对此次袭击负责，中方对袭击行为表示强烈谴责。

外交部网站刊登华春莹的话称，恐怖主义是国际社会的公敌，是本地区国家面临的最严重威胁。中方同样是恐怖主义受害者，将在双边和上海合作组织框架内加大同吉方等地区国家的反恐合作，坚决打击一切形式的恐怖主义，切实维护中方驻有关国家机构和人员安全，切实维护地区安全稳定。

她此前在外交部例行发布会上并称，有三名使馆人员在爆炸中受轻伤，已被送往医院就医。

新华社稍早援引驻吉尔吉斯斯坦一位负责安全的官员称，周二发生在中国驻吉尔吉斯斯坦大使馆附近的爆炸是“自杀式汽车炸弹袭击”。

位于吉尔吉斯斯坦首都比什凯克的中国驻吉大使馆附近当地时间30日上午发生爆炸，当地警方称有三人受伤。警方称，爆炸是由一辆携带爆炸装置的车辆引起的；爆炸发生后，警方封锁了使馆附近街道。

而新华社记者在使馆附近看到，使馆东门受损。（完）