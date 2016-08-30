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时事要闻 | 2016年 8月 30日 星期二 14:38 BJT

中国驻吉尔吉斯斯坦使馆附近爆炸为自杀式汽车炸弹袭击--新华社

路透北京8月30日 - 据中国官方通讯社新华社援引驻吉尔吉斯斯坦一位负责安全的官员称，周二发生在中国驻吉尔吉斯斯坦大使馆附近的爆炸是“自杀式汽车炸弹袭击”。

报导引述这位官员的话称，车内驾驶试图冲撞使馆大门。

吉尔吉斯斯坦卫生部稍早表示，驾车者已死亡，另有三人受伤。

吉尔吉斯斯坦GKNB国家安全服务部门表示，正在对此次爆炸进行调查，但并未提供其他细节。

未能立即联系到吉尔吉斯斯坦内政部就此置评。据该国新闻网站24.kg报导，这辆汽车在爆炸前冲撞使馆大门。(完)

(编译 汪红英；审校 蔡美珍)

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