中国驻吉尔吉斯斯坦使馆附近爆炸为自杀式汽车炸弹袭击--新华社

韩国特别检察官办公室称三星集团李在镕向崔顺实行贿
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透北京8月30日 - 据中国官方通讯社新华社援引驻吉尔吉斯斯坦一位负责安全的官员称，周二发生在中国驻吉尔吉斯斯坦大使馆附近的爆炸是“自杀式汽车炸弹袭击”。
报导引述这位官员的话称，车内驾驶试图冲撞使馆大门。
吉尔吉斯斯坦卫生部稍早表示，驾车者已死亡，另有三人受伤。
吉尔吉斯斯坦GKNB国家安全服务部门表示，正在对此次爆炸进行调查，但并未提供其他细节。
未能立即联系到吉尔吉斯斯坦内政部就此置评。据该国新闻网站24.kg报导，这辆汽车在爆炸前冲撞使馆大门。(完)
(编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。
路透上海1月16日 - 中国日报周一刊文称，面对美国候任总统特朗普在台湾问题上的挑衅行为，中国已表现出了克制，但如果他就职后仍我行我素，中国将“不再客气”。