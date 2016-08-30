中国已联系吉方敦促查清爆炸真相 三名使馆人员受轻伤--外交部

她在外交部例行发布会上并称，有三名使馆人员在爆炸中受轻伤，已被送往医院就医。

新华社稍早援引驻吉尔吉斯斯坦一位负责安全的官员称，周二发生在中国驻吉尔吉斯斯坦大使馆附近的爆炸是“自杀式汽车炸弹袭击”。

位于吉尔吉斯斯坦首都比什凯克的中国驻吉大使馆附近当地时间30日上午发生爆炸，当地警方称有三人受伤。警方称，爆炸是由一辆携带爆炸装置的车辆引起的；爆炸发生后，警方封锁了使馆附近街道。