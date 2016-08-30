中国已联系吉方敦促查清爆炸真相 三名使馆人员受轻伤--外交部

韩国特别检察官办公室称三星集团李在镕向崔顺实行贿
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透北京8月30日 - 中国外交部新闻发言人华春莹周二表示，中国已经联系吉尔吉斯斯坦方面，敦促查清使馆爆炸真相；目前尚未有组织声称对此次袭击负责，中方对袭击行为表示强烈谴责。
她在外交部例行发布会上并称，有三名使馆人员在爆炸中受轻伤，已被送往医院就医。
新华社稍早援引驻吉尔吉斯斯坦一位负责安全的官员称，周二发生在中国驻吉尔吉斯斯坦大使馆附近的爆炸是“自杀式汽车炸弹袭击”。
位于吉尔吉斯斯坦首都比什凯克的中国驻吉大使馆附近当地时间30日上午发生爆炸，当地警方称有三人受伤。警方称，爆炸是由一辆携带爆炸装置的车辆引起的；爆炸发生后，警方封锁了使馆附近街道。
而新华社记者在使馆附近看到，使馆东门受损。（完）
(编译 李子木；审校 乔艳红)
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。
路透上海1月16日 - 中国日报周一刊文称，面对美国候任总统特朗普在台湾问题上的挑衅行为，中国已表现出了克制，但如果他就职后仍我行我素，中国将“不再客气”。