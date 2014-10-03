《SAFT专栏》下一场危机或从新兴市场爆发 中国高杠杆比率埋隐患

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 李春喜/朱晓军

路透10月2日 - 债务正在堵塞全球经济的大动脉，为下一场危机埋下隐患，而这场危机可能从新兴市场爆发。

本周发布的第16期《日内瓦全球经济报告》给出了令人悲观的数据。该报告由经济政策研究中心(CEPR)下属的国际银行及金融研究中心发布。

报告的主要内容是：首先，我们并没有在去杠杆化方面取得进展，尽管进行了许多高谈阔论；其次，高负债水平抑制了增长；第三，前两个因素的相互作用产生了“有害的”影响。

的确，金融行业的负债已经下降，尤其是在发达国家；而且美国等部分国家的家庭负债也小幅下降。但官方负债的增长已经远远抵消了这个成果。

自金融危机以来，全球总负债与国内生产总值(GDP)之比(不包括金融公司)已经由2008年的176%上升至2013年的212%。

在2008年危机之前，发达国家的举债推高了全球的杠杆化程度，也可以说推动了全球经济的增长。

但此后接力棒已经传到其他国家。

根据该报告所说，“此后新兴经济体(特别是中国)已经成为这一进程的推动力。”

浏览《日内瓦全球经济报告》PDF文件，请点选：here

“这就埋下了风险，他们(新兴市场)可能成为下次危机的震中。尽管发达市场的杠杆比率更高，但近来新兴市场的杠杆化速度，特别是亚洲，着实令人愈发担忧。”

自金融危机以来，新兴市场的杠杆比率(不包括金融公司)上升了36个百分点，而发达市场只上升了25个百分点。

另一个不可忽视的因素是，名义利率的下降幅度低于GDP增速的下滑，这使得负债给经济增长带来压力。通胀率较低且呈下滑之势，带来进一步的压力，使债务愈发难以承受。诚然，制造一些有益的通胀一直是应对高负债的传统办法之一，但在当前的环境下已经证明很难发挥效力。

讽刺的是，主要经济体的央行，尤其是美联储都出台了非常规货币政策，旨在推升通胀。美联储把资产负债表相当于GDP的比重从危机前的7%左右升至今天的近25%，此举也带动了杠杆率的上升。如果美联储在未来几年计划或将要缩减资产负债表规模，那将打压增长并对资产价格构成风险。

**中国和“脆弱八国”**

该报告在聚焦中国之外，也提及了“脆弱八国”(阿根廷、巴西、智利、印度、印尼、俄罗斯、南非和土耳其)，这些国家自危机以来的杠杆率都大幅升高。

通常都是如此，当中国等地的潜在增速开始减退，或许已经不可逆转之时，杠杆化突然开始成为一条妙计。不幸的是，采取杠杆化(特别是很多时候是用于支持低收益项目)，只会进一步限制未来的潜在增速，放大经济自然放缓的效应。

中国经济目前的生产率增长速度约为2006年时的一半，而且劳动年龄人口将很快下降。这类因素导致经济增长放缓不可避免，而举债来应对这种放缓恐怕会有副作用。

自2008年以来，中国总债务(非金融业)增幅为GDP的72%，年增长14%。相比之下，这是金融危机前、美国和英国在次贷泡沫时期年增速的约两倍。

投资者指出，中国政府债负并没有那样沉重，因此还有余地在必要时出手救援。也就是说不会违约。更可能的情况是，中国通胀加剧而人民币贬值，将减轻债务的负担转移给外国投资者。

这会导致全球出口需求降低，以及投资者在中国受损，从而伤害全球经济。

在不远的将来，如果人民币贬值再次让“货币战”成为新闻头条，请不要太过意外。(完)

(译文审校 郑茵/徐文焰)

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