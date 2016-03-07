版本:
中国
气候环境 | 2016年 3月 7日 星期一 16:26 BJT

解振华称中国碳排放仍在增加 并非在2014年已达到峰值

路透北京3月7日 - 中国气候变化事务特别代表解振华周一在北京的记者会上称，中国的碳排放并没有在2014年达到峰值，实际上还在增加。

他表示，中国之所以提出2030年左右出现峰值，是跟中国的经济发展阶段有直接关系。

周一发布的一项调查称，中国的碳排放可能已在2014达到峰值。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

更多 气候环境

热门文章

编辑推荐

文章推荐