解振华称中国碳排放仍在增加 并非在2014年已达到峰值

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月7日 - 中国气候变化事务特别代表解振华周一在北京的记者会上称，中国的碳排放并没有在2014年达到峰值，实际上还在增加。

他表示，中国之所以提出2030年左右出现峰值，是跟中国的经济发展阶段有直接关系。