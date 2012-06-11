研究称气候变暖速度或高於当前预测

路透新加坡/北京6月11日电（记者 David Fogarty/David Stanway）---周日发表的对中国官方数据的研究显示，中国碳排放量可能比此前预想的高出近20%，暗示全球变暖的速度可能高於目前的预计水平。

中国已经超过美国，成为全球第一大温室气体排放国，排放量约占全球四分之一。但是如何准确计算中国碳排放量始终是个挑战，因为中国官方能源消费数据的质量令人怀疑。

“不幸的是，将中国能源和碳排放数据作为原始数据输入模型中，会增加气候变化预测结果的不确定性。”发表在《Nature Climate Change》杂志上的一篇研究的作者说道。

利兹大学（University of Leeds）的Dabo Guan领导来自中国、英国和美国的科学家团队，他们对中国国家统计局提供的两组能源数据进行了研究，一组是全国能源使用数据，另外一组是各省能源使用数据。

他们发现，1997-2010年间，这两组数据存在很大差别。“研究发现，两组数据存在14亿吨（2010年）碳排放的差异。这暗示中国能源统计数据存在较以往更大的不确定性。”Guan在给路透回复的邮件里表示。

上述差异已经略超过了日本全年的排放量。日本是全球五大温室气体排放国之一。（完）

编译：李富强 发稿：

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