研究称气候变暖速度或高於当前预测

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透新加坡/北京6月11日电（记者 David Fogarty/David Stanway）---周日发表的对中国官方数据的研究显示，中国碳排放量可能比此前预想的高出近20%，暗示全球变暖的速度可能高於目前的预计水平。
中国已经超过美国，成为全球第一大温室气体排放国，排放量约占全球四分之一。但是如何准确计算中国碳排放量始终是个挑战，因为中国官方能源消费数据的质量令人怀疑。
“不幸的是，将中国能源和碳排放数据作为原始数据输入模型中，会增加气候变化预测结果的不确定性。”发表在《Nature Climate Change》杂志上的一篇研究的作者说道。
利兹大学（University of Leeds）的Dabo Guan领导来自中国、英国和美国的科学家团队，他们对中国国家统计局提供的两组能源数据进行了研究，一组是全国能源使用数据，另外一组是各省能源使用数据。
他们发现，1997-2010年间，这两组数据存在很大差别。“研究发现，两组数据存在14亿吨（2010年）碳排放的差异。这暗示中国能源统计数据存在较以往更大的不确定性。”Guan在给路透回复的邮件里表示。
上述差异已经略超过了日本全年的排放量。日本是全球五大温室气体排放国之一。（完）
编译：李富强 发稿：
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榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。