人社部：三季度末城镇登记失业率4.07% 前三季新增就业1082万人

路透北京10月24日 - 中国人力资源社会保障部周五公布，三季度末城镇登记失业率为4.07%，比二季度下降0.01个百分点。该失业率自2010年9月以来几乎一直维持在4.1%左右，只在2013年三季度曾降至4.04%。

“今年前三季度，就业形势保持基本稳定。1至9月，全国城镇新增就业人数1,082万人，同比多增16万人。”人社部新闻发言人李忠在发布会上称。

他并表示，下一步将继续把高校毕业生就业创业工作放在首位；研究规范国有企业招聘行为；并强化公共就业服务，研究完善就业失业登记管理办法。

在推进社会保障制度建设方面，李忠称，未来将加快推进社会保障制度建设，加强养老保险顶层设计；进一步扩大各项社保覆盖面，继续推进“全民参保登记计划”试点。继续开展“电子社保”示范城市建设，加快发行和推广应用全国统一的社会保障卡。

中国人力资源和社会保障部此前表示，今年上半年就业总体平稳，失业率较低，但劳动力供求总量矛盾将长期存在，结构性矛盾依然突出。

人社部7月下旬公布数据显示，今年上半年全国城镇新增就业737万人，同比多增12万人；二季度末城镇登记失业率为4.08%，与一季度持平。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)

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