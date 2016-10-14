中国就业稳中有忧 创造新增就业同时更需稳定存量用工基数--发改委

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月14日 - 中国国家发改委周五称，当前就业形势总体平稳、稳中有忧，在着力创造新增用工需求同时，更要有效稳定存量用工基数。
发改委网站刊登2016年上半年就业形势调研报告指出，要建立中小企业就业与税负关联机制，对符合环保和安全生产等要求、吸纳就业能力强的中小企业，适时实施有关税收优惠政策。
同时，对民生需求刚性、劳动密集型的轻工等制造业企业，在加快出台降成本普惠性政策的同时，要实施差别化扶持政策，着力稳定现有就业岗位。
“在看到就业形势总体平稳、积极因素增多的同时，也要看到，在多重压力交织叠加下，就业领域依然面临一些挑战和问题，”发改委称。
报告指出，今年需要就业的新成长劳动力保持在1,500万人左右，新增就业任务处于高位；同时，受经济下行压力较大、化解过剩产能加快推进等影响，转岗就业压力加大，一些技能单一、年龄偏大的职工转岗安置较为困难。
其次，受市场需求不旺、产业结构加快调整等因素影响，重化工业、建筑业等一些传统产业就业岗位减少，东北地区、山西等部分资源型省区经济继续低速增长，市场用工需求有所下降；而返乡创业基础设施不完善与要素瓶颈制约等问题也亟待解决，各地普遍反映返乡创业存在资金不足、土地紧张等要素制约。
发改委表示，当前和今后一段时期要全力保持就业形势稳定，就要加大对新经济、新就业的政策支持，支持符合条件、经工商登记注册的新经济创业就业人员，充分享受现行创业担保贷款、职业技能培训等扶持政策。
还要扩大中心城市吸纳就业龙头作用，创造更多区域性经济和就业中心；并通过发展农村电商支持返乡创业、加快培育经济困难地区接续产业和就地就近就业机会。
中国人力资源和社会保障部此前称，中国失业率保持在较低水平，二季度末全国城镇登记失业率为4.05%。今年上半年城镇新增就业人数717万人，完成全年目标任务的71.7%，快于时序进度。（完）
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(发稿 李子木；审校 乔艳红)
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