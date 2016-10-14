中国就业稳中有忧 创造新增就业同时更需稳定存量用工基数--发改委

路透北京10月14日 - 中国国家发改委周五称，当前就业形势总体平稳、稳中有忧，在着力创造新增用工需求同时，更要有效稳定存量用工基数。

发改委网站刊登2016年上半年就业形势调研报告指出，要建立中小企业就业与税负关联机制，对符合环保和安全生产等要求、吸纳就业能力强的中小企业，适时实施有关税收优惠政策。

同时，对民生需求刚性、劳动密集型的轻工等制造业企业，在加快出台降成本普惠性政策的同时，要实施差别化扶持政策，着力稳定现有就业岗位。

“在看到就业形势总体平稳、积极因素增多的同时，也要看到，在多重压力交织叠加下，就业领域依然面临一些挑战和问题，”发改委称。

报告指出，今年需要就业的新成长劳动力保持在1,500万人左右，新增就业任务处于高位；同时，受经济下行压力较大、化解过剩产能加快推进等影响，转岗就业压力加大，一些技能单一、年龄偏大的职工转岗安置较为困难。

其次，受市场需求不旺、产业结构加快调整等因素影响，重化工业、建筑业等一些传统产业就业岗位减少，东北地区、山西等部分资源型省区经济继续低速增长，市场用工需求有所下降；而返乡创业基础设施不完善与要素瓶颈制约等问题也亟待解决，各地普遍反映返乡创业存在资金不足、土地紧张等要素制约。

发改委表示，当前和今后一段时期要全力保持就业形势稳定，就要加大对新经济、新就业的政策支持，支持符合条件、经工商登记注册的新经济创业就业人员，充分享受现行创业担保贷款、职业技能培训等扶持政策。

还要扩大中心城市吸纳就业龙头作用，创造更多区域性经济和就业中心；并通过发展农村电商支持返乡创业、加快培育经济困难地区接续产业和就地就近就业机会。

中国人力资源和社会保障部此前称，中国失业率保持在较低水平，二季度末全国城镇登记失业率为4.05%。今年上半年城镇新增就业人数717万人，完成全年目标任务的71.7%，快于时序进度。（完）

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