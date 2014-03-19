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中国财经 | 2014年 3月 19日 星期三 17:02 BJT

日央行总裁称中国就业市场可能改善

路透东京3月19日 -日本央行总裁黑田东彦周三称，即便中国经济增长放缓，但就业状况仍可能改善，因中国经济正在经历巨大的转型，从外需引导转向内需拉动。

黑田东彦在东京出席研讨会期间称，日本亦从内需拉动的成长中受益，这导致就业市场变得紧俏。

他补充说，日本经济像美国经济一样，中长期内将愈发转向服务业主导的经济模式。(完)

(编译 艾茂林; 审校 徐文焰)

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