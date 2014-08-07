上半年就业总体平稳 但就业结构性矛盾依然突出--人社部

路透北京8月7日 - 中国人力资源和社会保障部表示，今年上半年就业总体平稳，失业率较低，但劳动力供求总量矛盾将长期存在，结构性矛盾依然突出，

新华社援引人社部副部长信长星的话称，今年上半年城镇新增就业人数、城镇失业人员再就业人数、困难人员就业人数等多项指标平稳增长，失业率保持在较低水平。

“同时，就业结构性矛盾依然突出并将长期存在。”信长星说，“一些高校毕业生就业难、部分企业招工难、技术工人短缺等现象都是就业结构性矛盾的体现。”

据统计，2013年中国劳动年龄人口9.2亿，今后几年需要在城镇就业的新成长劳动力仍将维持在高位。

据人力社保部统计，技能劳动者数量只占全国就业人员总量的19%左右，高技能人才的数量更是只占5%，技能劳动者总量严重不足。技能劳动者的求人倍率（岗位数与求职人数的比例）一直在1.5:1以上，高级技工的求人倍率更是达到2:1以上。表明技工短缺的现象非常突出。

下半年，2014届离校未就业高校毕业生及2015届毕业生都将进入市场求职。在经济下行压力加大、企业用人需求相对不旺的情况下，做好离校未就业毕业生就业工作任务仍很艰巨。

信长星表示，下一步，人社部将集中力量抓好高校毕业生就业创业工作，推动落实各项政策措施，帮助和引导更多毕业生就业创业。

“让就业这一民生之本保持平稳，就必须深入实施就业优先战略，扎实有序地推进就业领域各项改革。”信长星说。

他并称，从经济增长与就业的关系看，稳增长为扩大就业提供了根本保障，虽然经济增速没前些年那么高，但GDP每增长一个点所能实现的GDP增量增加了，对就业的拉动能力也相应增强。

从改革的角度看，随着简政放权、减少市场干预等一系列释放改革红利措施的出台，作为吸纳就业主渠道的个私经济、中小企业蓬勃发展。3-6月，全国新登记注册市场主体440.06万户，同比增长20.48%。

从结构变化的角度看，就业保持平稳也得益于服务业的发展。今年上半年，我国第三产业增加值同比增长8.0%，占国内生产总值比重达到46.6%，增速快于一、二产业，有力地带动了就业。

人社部此前公布，今年上半年全国城镇新增就业737万人，同比多增12万人；二季度末城镇登记失业率为4.08%，与一季度持平。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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