“招工难”从东南沿海向中西部蔓延 结构性工荒成常态--新华

2009年2月15日在郑州一家劳务市场拍到的招工广告。 REUTERS/David Gray

路透北京2月7日电---新华社周二刊登来自中南、华东等六大区域关於"新工荒"的调查报告显示,招工难正从东南沿海向中西部城市蔓延,结构性工荒成常态.这与区域经济发展带来的中西部民工回流产生叠加效应,加剧工荒感.

文章称,比表象更值得关注的是"新工荒"背後的信号,处於下降通道的企业利润无法满足农民工刚性增长的工资需求之间的矛盾、城市"新二元"结构阻碍农民工"融城"梦 想实现之间的矛盾,导致眼下新生代农民工"高流动性"突出,"短工化"趋势明显.

"就流向而言,农民工已由'单向度输出'转变为'多向度流动';就范围而言,招工难正从东南沿海向中西部城市蔓延;就持续性而言,区域性、结构性工荒已经常态化."文章称.

新华视点与工众网的联合调查显示,全国有26.1%的被访农民工表示,所在单位经常有用工荒.

报导称,眼下东部地区一些企业可谓"内外交困",外部欧债危机蔓延,全球经济复苏进程缓慢,带来出口大幅下降;而人民币升值又进一步侵蚀了有限的利润空间;内部各种成本上升,企业赢利能力下降,已无法满足工人对工资刚性增长的需求.

一些议价能力弱的企业陷入"招工不足--开工不足--效益下降--无力招工"的恶性循环.

报导援引专家的观点称,新工荒客观上提供了一种倒逼机制,对企业要加快转型升级,提高效益,增强对劳动力市场的吸引力.

中国社科院人口与劳动经济研究所所长蔡昉就表示,以"用工荒"为契机,沿海地区的产业升级转移与中西部地区的产业承接,将共同完成产业结构优化的任务,保持经济可持续增长.

上海社科院城市化发展研究中心主任郁鸿胜也表示,政府不应直接用资金补贴等手段去帮助遭遇用工荒的企业,而应更多地从提升"软环境"入手,加快医疗、教育、培训等公共资源覆盖农民工群体,这实际上就是在提升区域的吸引力,熨平农民工"高流动性"带来的劳动力资源供给的波动.

全国总工会去年公布的《2010年企业新生代农民工状况调查及对策建议》提出,新生代农民工面临整体收入较低、工作不稳定、社保参加率低等问题,并建议"十二五"期间全国每年至少解决400万新生代农民工进城落户问题,并确保他们享有与当地市民平等的待遇.(完)

--发稿 沈燕;审校 乔艳红

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