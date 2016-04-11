污泥处理可帮助中国减少温室气体排放--智库

汤森路透基金会伦敦4月8日 （记者 Magdalena Mis） - 智库世界资源研究所（WRI）称，通过处理污水处理厂每年产生的3,000万吨污泥，中国不但可以减少温室气体排放，还可以利用污泥发电。

世界资源研究所专家们称，即使生物能源厂仅对10%的污泥进行处理，而非作为垃圾进行填埋，中国每年亦可减少3.8亿吨碳排放，这大约相当于乌克兰的排放量。

通过对固体废物加热并利用微生物进行分解，生物能源工厂可将废水处理过程中的残余有机物质转化成电力。

这个过程产生甲烷，而后通过甲烷燃烧来发电，经过消毒的残余固体废物还可用作肥料，或用于种植盆栽以恢复景观并改善空气质量。

“你可以将之作为正常垃圾处理，（或者）可以运用技术产生甲烷。一旦捕获并利用了这些甲烷，就可减少向空中的（温室气体）排放，”世界资源研究所北京办公室高级研究员和中国水项目负责人钟丽锦对汤森路透基金会表示。

“同时仍有多余的生物气（甲烷为主），可用于汽车、加热系统或者发电，”钟丽锦周五在北京通过电话告诉路透。

上述专家们称，中国已开始投资生物能源工厂，北京、长沙、成都与合肥已安装或者计划上马这类系统。

他们表示，一旦投入运作，这些工厂每年可总体减少70万吨排放，相当于美国每天汽车排放量的三分之一。（完）