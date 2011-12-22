中石油四川油气田一气井发生爆炸 1人失踪

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透北京12月22日电---中石油(CNPC)位於四川的一处油气田周四早间爆炸并起火。这也是中国能源业近期发生的又一事故。
中石油称，事故导致1人失踪1人轻伤，但新华社报导称，已有4人入院治疗，1人失踪。
中石油称，邛崃1井释放出的气体中不含硫化氢，且表示目前火势已经得到控制，疏散居民已陆续返回家中。
四川油气田邛崃1井在氮气钻进过程中，井口发生爆炸。
中石油的一名官员对路透表示："因发生爆炸的1井为勘探井，该地区的天然气生产不会受到爆炸影响。"（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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