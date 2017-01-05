中国“十三五”能源消费年均增速2.5%左右 清洁能源为增量主体

路透北京1月5日 - 中国国家能源局周四表示，“十三五”（2016-2020年）能源消费总量年均增长2.5%左右，比“十二五”低1.1个百分点，符合新常态下能源消费变化新趋势；清洁低碳能源将是“十三五”期间能源供应增量的主体。

能源局网站新闻稿称，近日发布的《能源发展“十三五”规划》及《可再生能源发展“十三五”规划》重点强化了国家能源规划体系的完整性。规划称，中国能源发展要更注重发展质量，调整存量、做优增量，积极化解过剩产能，更加注重结构调整，推进能源绿色低碳发展。

“在“十三五”新的形势下，保供已经不是我国能源发展的重点和主要矛盾了，而是如何提高能源发展的质量和效益，规划重点从保供应转到了增效益，这是与以往五年规划最大的不同。”国家能源局发展规划司副司长何勇健称。

规划考虑了相关对策，给保障能源安全供应留有了一定余地和弹性，主要是通过提高现有发电机组利用率、提升跨区调运和协同互济保供能力等措施，确保能源充足稳定供应。

规划提出，到2020年把能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内，“十三五”期间单位GDP能耗下降15%以上。

能源局指出，“十三五”期间将放缓煤电建设节奏，严格控制煤电规模，到2020年京津冀地区地热能供暖面积将达到4.5亿平方米。

同期可再生能源总投资规模将达到2.5万亿元人民币，积极推广可再生能源供热，建立可再生能源绿色证书交易机制，到2020年努力实现风电、光伏平价上网的目标。

“十三五”期间还将加快抽水蓄能电站、天然气调峰电站建设，积极调整完善水电资源开发收益分配政策，加快应用现代垃圾焚烧处理及污染防治技术。中国风电新增装机58%位于中东部，光伏发电主要任务是产业升级、降低成本、扩大应用，促进先进光伏技术和产品的应用。

能源局并称，“十三五”期间并将着力发展重要领域的能源结构调整和清洁替代，完善能源价格机制，加强“能效电厂”、“能效储气库”建设，有序放开油气勘探开发等竞争性业务，大力推进港口、机场等交通运输“以电代油”“以气代油”。（完）

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