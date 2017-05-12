中国4月全社会用电量同比增长6.0% 其中第二产业增长5%

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透北京5月12日 - 中国国家能源局周四公布数据显示，4月全社会用电量4,847亿千瓦时，同比增长6.0%。其中，第二产业用电量3,484亿千瓦时，同比增长5.0%。
4月份，第一产业用电量同比下降1.1%；第三产业用电量641亿千瓦时，增长12.7%；城乡居民生活用电量增长6.5%。
数据并显示，1-4月，全社会用电量累计19,309亿千瓦时，同比增长6.7%。
分产业看，第一产业用电量289亿千瓦时，同比增长6.7%；第二产业用电量13,481亿千瓦时，增长6.9%；第三产业用电量增长8.9%；城乡居民生活用电量增长3.6%。
中国3月份全社会用电量5,139亿千瓦时，同比增长7.9%。（完）
更多细节，请点选国家能源局网站(www.nea.gov.cn)
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。