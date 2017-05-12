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中国财经 | 2017年 5月 12日 星期五 09:47 BJT

中国4月全社会用电量同比增长6.0% 其中第二产业增长5%

路透北京5月12日 - 中国国家能源局周四公布数据显示，4月全社会用电量4,847亿千瓦时，同比增长6.0%。其中，第二产业用电量3,484亿千瓦时，同比增长5.0%。

4月份，第一产业用电量同比下降1.1%；第三产业用电量641亿千瓦时，增长12.7%；城乡居民生活用电量增长6.5%。

数据并显示，1-4月，全社会用电量累计19,309亿千瓦时，同比增长6.7%。

分产业看，第一产业用电量289亿千瓦时，同比增长6.7%；第二产业用电量13,481亿千瓦时，增长6.9%；第三产业用电量增长8.9%；城乡居民生活用电量增长3.6%。

中国3月份全社会用电量5,139亿千瓦时，同比增长7.9%。（完）

更多细节，请点选国家能源局网站(www.nea.gov.cn)

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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