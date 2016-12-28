中国今年能源消费总量料增1.4% 明年提升非化石能源比重--能源局长

路透北京12月28日 - 中国国家能源局局长努尔·白克力周二称，预计今年全国能源消费总量约43.6亿吨标准煤，同比增长1.4%左右，而2017年中国一次能源消费总量要控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右。

能源局网站援引努尔·白克力在全国能源工作会议上说，2017年非化石能源消费比重提高到14.3%左右，天然气消费比重提高到6.8%左右，煤炭消费比重下降到60%左右。

“（2017年）必须把推进供给侧结构性改革作为能源发展改革的关键，以钉钉子的精神、抓铁有痕的劲头，继续坚定不移地抓好煤炭去产能，着力防范煤电产能过剩，大力推进新能源科学发展。”他称。

他称，明年要推动完善峰谷电价机制，大力推广天然气利用。持续推进油品质量升级，2017年1月1日起，全国将全面供应国五标准车用汽、柴油，并实施好核电重大专项，大力推动核电“走出去”，做好能源领域大气污染防治工作。

他并表示，今年能源供给质量进一步提高，非化石能源比重有所提升，能源生产总量同比下降，电力装机机构清洁化趋势显着，全社会用电量约6万亿千瓦时，增长5.0%左右。

数据称，2016年非化石能源消费比重达到13.3%，同比提高1.3个百分点；能源生产总量约34.3亿吨标准煤，同比下降5.1%左右。电力装机达到16.5亿千瓦，装机结构清洁化趋势显着，非化石能源发电装机比重36.1%，同比提高2个百分点。

努尔·白克力指出，2016年，化解煤炭过剩产能超额完成全年任务，取消1,240万千瓦不具备核准条件的煤电项目；稳步推进煤炭绿色清洁开发利用，煤电节能改造规模超过2亿千瓦、超低排放改造规模超过1亿千瓦。

国家发改委主任徐绍史在同一会议上强调，2017年重点是坚定不移去产能，不折不扣地将化解煤炭过剩产能一抓到底，高度重视防范化解煤电产能过剩问题；并要加快能源领域改革创新步伐，在电力、石油、天然气行业改革实现新的突破，集中力量推进能源关键技术装备创新。（完）

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