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时事要闻 | 2013年 10月 22日 星期二 09:09 BJT

中国能源领域又一企业高管落马

路透北京10月21日 - 陕西榆林能源集团有限公司原董事长、党委书记王荣泽因严重违纪违法，被开除党籍。这是涉及中国能源领域的又一起反腐调查。

中纪委网站刊登的消息称，王荣泽利用职务上的便利，收受巨额贿赂，其涉嫌犯罪问题将移交司法机关依法处理。

声明中未提到王荣泽是否已被逮捕。

路透未能联系到王荣泽本人或其所属公司置评。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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