中国能源需求高峰期将在2030年后到来--国土部官员

路透上海5月27日 - 中国国土资源部总工程师钟自然近日表示，未来20年，中国能源消费增速将保持在年均4.5%，能源需求高峰期将在2030至2035年间到来，总体来看，中国资源供需矛盾将长期存在。

中国金融时报周一报导援引他的话指出，近期全球矿业出现收缩态势、国内重要矿产品需求增速放缓，但总体来看，中国资源供需矛盾将长期存在，需求压力短期趋缓、长期偏紧。在工业化、信息化、城镇化、农业现代化新型“四化”的带动下，中国对能源和其他重要矿产资源的需求将持续保持增长。

他预计，未来20年，中国煤炭累计需求826亿吨，石油120亿吨，天然气5.8万亿立方米。

此外，粗钢需求高峰期将在“十二五”末前后到来，平台期将持续10年左右，年均铁矿石需求9亿-10亿吨。未来20年，铜资源累计需求量2.5亿吨，是过去60年消费总和的3.3倍；铝资源需求量3.7亿吨，是过去60年的3.7倍。

中国政府今年年初强调,要推动能源生产和消费革命,加快形成能源消费强度和消费总量双控制的新机制,改变过度使用能源的状况."十二五"能耗预期目标为,到2015年,全国能源消费总量控制在40亿吨标准煤左右,用电量控制在6.15万亿千瓦时左右.(完)

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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