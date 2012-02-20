中国工业节能“十二五”规划将颁布

路透上海2月20日电---上海证券报周一援引工信部节能与综合利用司副司长杨铁生表示,该部编制的《工业节能"十二五"(2011-2015年)规划》即将对外公布,预计"十二五"时期中国单位工业增加值能耗较"十一五"(2006-2010年)末将降低21%.

该规划制定了"十二五"时期工业节能目标,同时分解制定了20个单位产品的能耗指标,提出九大行业节能的基础途径和路线、任务以及九大重点节能工程等.

报导并引述消息人士称,该规划中钢铁、有色金属、建材、石化、电力等高耗能行业增加值能耗将降低18%至20%.

杨铁生称,中国工业节能领域还存在一些问题,一方面中国制造业总体上还处於价值链的中低端,在产值效益、增长质量方面还有很大差距,资源消耗占成本比重过大,从工业企业生产成本构成上看,相当多的行业能源资源消耗成本占总成本70%以上;另一方面行业间和企业间发展水平不平衡,先进和落後的生产能力并存,总体技术装备水平不高.

中国"十二五"节能减排综合性方案此前获原则同意.国务院总理温家宝表示,要落实节能减排的税收优惠政策,推进资源税费和环境税改革;并调整进出口关税,遏制高耗能、高排放产品出口.

数据显示,"十一五"期间,中国单位工业增加值能耗累计下降26%,年均下降5.8%,实现节能量7.5亿吨标准煤,以年均6.98%的能耗增长支撑了年均11.57%的工业增长.(完)

--发稿 曾菱; 审校 张喜良

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