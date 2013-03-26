吴新雄接替刘铁男任国家能源局局长

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京3月26日 - 原电监会主席吴新雄接替刘铁男担任国家能源局局长。
最近几周外界普遍猜测，能源局长一职将走马换将。
国家能源局网站(www.nea.gov.cn)更新了能源局领导名录，国家发改委副主任吴新雄兼任能源局局长，但没有就任命给出进一步细节。
在本月宣布的政府机构重组计划中，中国宣布将撤销电监会，职能并入副部级国家能源局。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。