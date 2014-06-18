《RUSSELL专栏》习近平的中国能源革命有卡特的影子

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿6月17日 - 中国国家主席习近平呼吁推动中国能源生产和消费“革命”，是否呼应了美国前总统卡特的说法？
卡特在1977年的演说中呼吁能源独立，并在1979年的另一场演讲中，誓言美国对进口石油的倚赖将“绝不”增加。这些言论曾广受奚落。
在雷根击败卡特成为美国总统后将近30年的时间里，美国消耗了更多的进口石油，同时国内原油和天然气产量则日益减少。
卡特的部分理念不切实际，像是石油进口限额，而且一些理念则一点也不环保，比如推动燃煤发电。
但是即使在1979年，他已经把页岩油和非传统天然气视为需要开发的资源，呼吁大力投资。
21世纪初油价跳涨，部分系因中国经济起飞，使得卡特的愿景成真，而美国当前的讨论是，是否要允许石油出口，以及出口多少液化天然气(LNG)到能源饥渴的亚洲。
虽然习近平6月13日对党内官员的讲话，没有像卡特在70年代末的电视讲话那么引人关注，不过却可能成为未来的一个参照。
官方媒体新华社援引习近平的话称，“尽管我国能源发展取得了巨大成绩，但也面临着能源需求压力巨大、能源供给制约较多、能源生产和消费对生态环境损害严重、能源技术水平总体落后等挑战。”
习近平指出，经过长期发展中国已成为世界上最大的能源生产国和消费国，但也需要“抑制不合理能源消费”，坚决控制能源消费总量。
他还提到，要推动能源供给革命，建立多元供应体系，着力发展非煤能源，在人口稠密的东部沿海加大核能发展。
关键的问题在于，实际政策将会采取何种形式，需要多久才能实施，以及落实和监管的有效性如何。
中国过往的能源政策并不完善，省级和地方政府经常违背中央政府的指令，把就业置于能源效率和抑制污染的前面。
政府公布的目标不算很高，2011-2015年的经济规划要求把能源消费总量控制在40亿吨碳当量，但目标并非强制性的，而且较2010年的要求高出23%。
到今年年底，中国计划将煤炭占能源消费总量比重从66%降低至65%，虽然这只是小幅降低，不过的确表明了政府对降低烧煤引发污染的一些承诺。
那么中国如何实际推动习近平提出的这个能源革命？
有可以快速实施的方法，比如强制安装洗涤塔，以去掉燃煤火电厂排出的污染物。
另外就是加快关闭陈旧和效率低下的电厂、钢铁厂、炼铝厂以及其他煤炭使用大户。
通过加快发展非传统能源，比如页岩气和增加液化天然气(LNG)进口，从而促进天然气的使用是另一个方法。
另外可以运用中央政府的力量，并向太阳能等再生能源、智能电网及更现代化的工厂设备，提供补贴。
**资金可能是关键**
不过，问题的关键是这些都需要钱，如果实施的话，将使得制造成本升高，进而削弱中国在全球市场的竞争力。
举例而言，调高天然气价格可以鼓励当地的供应和LNG进口，但与之相随的可能是政府要订立天然气使用目标，否则的话，消费者只会坚持使用较便宜的煤矿。
若想降低煤矿用量，将必须让煤价比其他燃料更加的昂贵，而这可能要透过额外课税或管控品质水平来达到。
这么做的成本将会令电价调高，迫使小型矿山关闭，并减少廉价劣等的印尼煤进口。
对钢铁、铜和铝产业来说，重点要摆在提升效率，或许进口更多的精炼原料，而不是需要耗费大量能源才能加工为成品的原矿。
这就需要许多中国国营企业改变现有运作思维模式，需要关闭一些老旧工厂，而这将带来裁员的后果。
习近平的能源革命若想获得成功，中国政府必须准备好某些领域会有阵痛期，并处理可能因此造成的政治和社会不安。
卡特的美国经验也可以提供借镜。
政府的行动与规范，最终无法达成能源独立的目标，但提高化石燃料的价格，最终却能导致我所说的绝地逢生新局面。
以水力压裂法来开采页岩油和天然气，并不是什么新技术，但在2005年，由于油价冲上每桶147美元的历史天价，使得该技术在经济上变得可行。
但中国的能源革命或许没有价格方面的推动力，更有可能的是来自社会上的力量，因污染日益严重且环境品质低落，让民众益发感到不安。
但美国和中国在能源政策上的共同点可能是，当什么都不管所付出的代价过高时，快速变化就成为可能。(完)
(编译 戴素萍/李春喜 审校 屈桂娟)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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