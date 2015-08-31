版本:
中国
中国财经 | 2015年 8月 31日 星期一 13:07 BJT

中国能源局：今年至2020年配电网建设改造投资不低于2万亿元

路透北京8月31日 - 中国国家能源局周一发布配电网建设改造行动计划（2015-2020年），明确全面加快现代配电网建设，2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元人民币，其中2015年投资不低于3,000亿元。

能源局网站刊登的行动计划称，预计到2020年，高压配电网变电容量达到21亿千伏安，线路长度达到101万公里，分别是2014年的1.5倍、1.4倍；中压公用配变容量达到11.5亿千伏安，线路长度达到404万公里，分别是2014年的1.4倍、1.3倍。

近年来，中国配电网发展取得显着成效，但城乡区域发展不平衡，供电质量有待改善。行动计划提出，以满足用电需求、提高可靠性、促进智能化为目标，着力解决城乡配电网发展薄弱问题，推动装备提升与科技创新，加大政策支持。

行动计划提出，要服务电动汽车充电设施发展，加强充换电设施配套电网建设与改造，保障充换电设施无障碍接入。2020年满足1.2万座充换电站、480万台充电桩接入需求，为500万辆电动汽车提供充换电服务。

行动计划还提出，推广电能替代，带动产业和社会节能减排，力争2020年实施电能替代电量6,300亿千瓦时以上，电能占终端能源消费比重提高2个百分点。此外，推进用电信息采集全覆盖，2020年智能电表覆盖率达到90%。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐