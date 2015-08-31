中国能源局：今年至2020年配电网建设改造投资不低于2万亿元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月31日 - 中国国家能源局周一发布配电网建设改造行动计划（2015-2020年），明确全面加快现代配电网建设，2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元人民币，其中2015年投资不低于3,000亿元。
能源局网站刊登的行动计划称，预计到2020年，高压配电网变电容量达到21亿千伏安，线路长度达到101万公里，分别是2014年的1.5倍、1.4倍；中压公用配变容量达到11.5亿千伏安，线路长度达到404万公里，分别是2014年的1.4倍、1.3倍。
近年来，中国配电网发展取得显着成效，但城乡区域发展不平衡，供电质量有待改善。行动计划提出，以满足用电需求、提高可靠性、促进智能化为目标，着力解决城乡配电网发展薄弱问题，推动装备提升与科技创新，加大政策支持。
行动计划提出，要服务电动汽车充电设施发展，加强充换电设施配套电网建设与改造，保障充换电设施无障碍接入。2020年满足1.2万座充换电站、480万台充电桩接入需求，为500万辆电动汽车提供充换电服务。
行动计划还提出，推广电能替代，带动产业和社会节能减排，力争2020年实施电能替代电量6,300亿千瓦时以上，电能占终端能源消费比重提高2个百分点。此外，推进用电信息采集全覆盖，2020年智能电表覆盖率达到90%。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。