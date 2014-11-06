加快推进节能技术推广 到2017年市占率提高至45%--工信部

路透北京11月6日 - 为加快提升节能技术装备水平，中国工业和信息化部周四发布通知称，将强化政策扶持并加快推行市场化机制，来加快重大节能技术与装备的推广与应用，拟到2017年该市场占有率从目前不足10%提高到45%，产值超7,500亿元人民币，实现年节能能力1,500万吨标准煤。

通知显示，2014年内将完善节能服务公司扶持政策，实行节能服务产业负面清单管理；未来三年将分步共支持约60个左右的重大节能技术装备产业化与推广应用项目。

保障措施方面，通知提出要利用中央预算内资金加大对相关项目的支持，同时鼓励政策性银行、商业银行、融资担保机构开展金融产品和服务方式创新。

“建立多元化投资机制，鼓励风险投资基金、民间投资和外资加大对节能技术研发示范和节能装备制造企业的投入；支持符合条件的节能技术装备制造企业上市融资、发行企业债券。”通知并表示，将通过完善和落实相关金融政策，建立促进重大节能技术与装备产业化的绿色融资机制。

通知还要求加快推行市场化机制，鼓励采用合同能源管理、设备租赁等方式，促进节能技术装备的推广应用，并积极培育节能服务第三方机构。

在法规方面，通知要求加强法规标准引导，推动修订节约能源法，加强节能标准制修订工作，建立节能标准动态更新机制；鼓励地方制定更加严格的能效标准，支撑淘汰落后、化解过剩产能。

中国正处于工业化、城镇化和农业现代化加快发展的关键阶段。未来相当长时期，能源需求仍将不断增长，面临巨大的节能减排压力。特别是随着节能工作深入推进，进一步挖掘节能潜力的难度加大，节能的任务更加艰巨。（完）

欲览详情，请点击工信部网站：here

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。