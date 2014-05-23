周六起汽、柴油价格每吨均提高70元--发改委

2013年9月19日在上海拍到的一家加油站。 REUTERS/Aly Song

路透北京5月23日 - 中国国家发展和改革委员会周五称，自周六（24日）起，将汽、柴油价格每吨均提高70元人民币，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.05元和0.06元。

这也是国内成品油价格年内第七次调整，此前一次调整是在5月9日，当时汽、柴油价格每吨分别下调50元。

发改委称，此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据5月23日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算确定的。

5月中旬以来，受美国原油库存下降以及地缘政治等因素影响，国际市场油价小幅攀升，前10个工作日平均价格有所上涨。

通知要求，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各级价格主管部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。（完）

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