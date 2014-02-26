周四起汽、柴油价格每吨分别上调205元和200元--发改委

路透北京2月26日 -中国国家发展和改革委员会周三宣布，将于周四零时起，将汽、柴油零售价格每吨分别提高205元人民币和200元。这是国内成品油价今年首次上调，此前则是“两连降”。

发改委网站刊登的新闻稿称，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.15元和0.17元。

发改委称，此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据2月26日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算，并累加上个调价周期应涨未涨金额确定的。

2月中旬以来，受北美地区极寒天气、以及部分产油国减少原油供应等因素影响，国际市场油价震荡上行，前10个工作日平均价格上涨明显。

国家发改委此前于1月25日零时起，将国内汽、柴油价格每吨分别下调130元及125元。今年成品油价格迎来“两连降”。（完）