周四起汽、柴油价格每吨分别上调205元和200元--发改委

中国3月工业利润同比增速放缓 经济短期高点已现未来料趋收敛（更新版）
路透北京4月27日 - 受煤炭、石油和钢铁等行业盈利放缓，及同期利润基数偏高等影响，中国3月工业企业利润同比增速较1-2月有所回落。不过总体来看仍处于较快增长水平，是向利润增长常态的回归。
路透北京2月26日 -中国国家发展和改革委员会周三宣布，将于周四零时起，将汽、柴油零售价格每吨分别提高205元人民币和200元。这是国内成品油价今年首次上调，此前则是“两连降”。
发改委网站刊登的新闻稿称，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.15元和0.17元。
发改委称，此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据2月26日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算，并累加上个调价周期应涨未涨金额确定的。
2月中旬以来，受北美地区极寒天气、以及部分产油国减少原油供应等因素影响，国际市场油价震荡上行，前10个工作日平均价格上涨明显。
国家发改委此前于1月25日零时起，将国内汽、柴油价格每吨分别下调130元及125元。今年成品油价格迎来“两连降”。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透北京4月27日 - 受煤炭、石油和钢铁等行业盈利放缓，及同期利润基数偏高等影响，中国3月工业企业利润同比增速较1-2月有所回落。不过总体来看仍处于较快增长水平，是向利润增长常态的回归。
路透迪拜4月27日 - 中国工商银行一位高管对路透表示，工行自从在卡塔尔开设清算中心近两年来，已结算超过5,900亿元人民币(860亿美元)。
路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。