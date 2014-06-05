国家能源局与京津冀三省能源企业签订“煤改气”保供协议

路透北京6月5日 - 为进一步细化落实国务院《大气污染防治行动计划》，中国国家能源局与北京、天津、河北及中石油(0857.HK)(601857.SS)、中石化(600028.SS) (0386.HK)集团公司分别签订“煤改气”用气保供协议，在确保民生用气的前提下推动“煤改气”工程量气而行、有序实施。

能源局网站周四刊登的新闻稿称，根据协议，京津冀三省（市）地方政府要将保障民生用气供应作为改善民生的重要任务，优先保证与居民生活密切相关的民生用气供应安全可靠，决不能因实施“煤改气”影响民生用气需求。

在协议签订1个月内，地方政府将组织城镇燃气经营企业、直供用户等与中石油、中石化集团公司签订天然气购销合同。中石油、中石化集团公司要积极落实气源，严格执行天然气购销合同，保障天然气供应。

能源局称，协议执行过程中，国家能源局将对协议履行情况进行监督管理，确保协议约定的“煤改气”供气量的履行和使用不被挪用。

中国去年发布大气污染防治行动计划，时间从2013-2017年，对颗粒物处理的要求到2017年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上，优良天数逐年提高；京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降25%、20%、15%左右，其中北京市细颗粒物年均浓度控制在60微克/立方米左右。

中国环境保护部副部长李干杰周三称，全国城市环境空气质量形势严峻，依据新的环境空气质量标准，74个新标准监测实施第一阶段城市环境空气质量达标城市比例仅为4.1%；其它256个城市执行空气质量旧标准，达标城市比例为69.5%。

欲浏览详情请点选能源局网站(here)

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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