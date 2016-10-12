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中国财经 | 2016年 10月 12日 星期三 18:50 BJT

中国机械工程获得价值10亿美元伊拉克650兆瓦电站扩建合同

路透香港10月12日 - 中国电力能源工程承包商--中国机构设备工程股份有限公司(1829.HK)周三称，该公司获得价值10亿美元的伊拉克650兆瓦电站扩建合同。

据公告，中国机械工程与卡尔电力公司今天签署一份伊拉克巴士拉650兆瓦燃机联合循环电站扩建项目合同，金额约10.01亿美元，施工期为30个月。

中国机械工程作为项目的总承包商，将以交钥匙的方式，负责项目设计、供货、土建施工、安装、培训和调试等工作。合同将在满足一定条件后生效。

该股周三收跌0.89%，报4.44港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 乔艳红)

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