中国进一步支持新能源汽车产业 加快充电基础设施建设--国务院

路透北京2月24日 - 中国国务院周三召开常务会议，确定进一步支持新能源汽车产业的措施，将加快实现动力电池革命性突破，加快充电基础设施建设，且中央国家机关、新能源汽车推广应用城市的政府部门及公共机构购买新能源汽车占当年配备更新车辆总量的比例，要提高到50%以上。

中国政府网援引会议并指出，要建立合理投资回报机制，鼓励社会资本进入充电设施建设运营、整车租赁、电池回收利用等服务领域；发展新能源汽车，推动产业迈向中高端，有利于保护和改善环境。

“下一步，要坚持市场导向和创新驱动，依托大众创业、万众创新，努力攻克核心技术，打破瓶颈制约，加速新能源汽车发展步伐。”会议称。

会议表示，中央财政将采取以奖代补方式，根据动力电池性能、销量等指标对企业给予奖励，加大对动力电池数字化制造成套装备的支持；并利用中央预算内投资和配电网专项金融债等支持各地充电设施建设，鼓励地方建立以充电量为基准的奖励补贴政策，减免充电服务费用。

会议强调，扩大城市公交、出租车、环卫、物流等领域新能源汽车应用比例，并提升新能源汽车整车品质；强化生产企业对新能源汽车的安全监控、动态检查，建立惩罚性赔偿和市场退出等机制；同时完善财政补贴等扶持政策，督促落实不得对新能源汽车限行限购的要求。

在优惠政策的刺激下，中国新能源汽车生产增长较快，2015年增长1.6倍以上。中国十三五规划（2016-2020年）提出，实施新能源汽车推广计划，提高电动车产业化水平。（完）