免征新能源汽车购置税 鼓励险资支持城镇化和棚改等--国务院常务会议

路透北京7月9日 - 中国国务院周三召开常务会议，决定免征新能源汽车车辆购置税，并部署加快发展现代保险服务业，鼓励险资以多种方式支持城镇化、基建和棚改等，支持股票、债券市场发展。

中国政府网网站刊登新闻稿并指出，要推进保险市场准入退出机制改革，把商业保险建成社会保障体制的重要支柱，并逐步建立财政支持下以商业保险为平台、多层次风险分担为保障的巨灾保险制度。

国务院决定，自2014年9月1日至2017年底，对获得许可在中国境内销售的纯电动以及符合条件的插电式混合动力、燃料电池三类新能源汽车，免征车辆购置税；有关部门要抓紧制定公布车型目录。

加快发展现代保险服务业方面，常务会议表示，要把商业保险建成社会保障体系的重要支柱，支持有条件的企业建立商业养老健康保障计划，支持符合资质的保险机构投资养老产业、参与健康服务业整合。

“鼓励保险资金采取多种方式，支持新型城镇化、重大基础设施建设和棚户区改造等，支持股票、债券市场长期稳定发展，”新闻稿称。

同时，支持保险机构提供保障适度、保费低廉、保单通俗的“三农”保险产品，并积极发展财产、工程、意外伤害等保险，发展小微企业信用保险和个人消费贷款保证保险。

此外，还要积极探索推进商业保险机构开展社会保险经办服务，以与公众利益密切相关的环境污染、食品安全、医疗责任等为重点，开展强制责任保险试点。（完）

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(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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