中国将严控自用煤电规划建设 纳入规划尚未核准的暂缓核准--能源局

路透北京10月20日 - 为化解煤电潜在过剩风险，中国国家能源局日前称，将严控自用煤电规划建设，进一步加大风险预警等级为红色省份自用煤电项目规划建设的调控力度，纳入规划项目尚未核准的暂缓核准。

已核准项目，尚未取齐开工必要支持性文件或取齐开工必要支持性文件尚未开工的暂缓开工建设。2016年开工建设的，停止建设；2015年底以前开工建设的，也要适当调整建设工期，把握好投产节奏。

“待风险预警等级转为绿色后，在国家的指导下，由相应省级发展改革委（能源局）逐步恢复缓核、缓建煤电项目核准、建设，”能源局网站周四刊登“关于进一步调控煤电规划建设的通知”称。

通知并表示要严肃处理煤电违规建设项目，对于存在未按核准要求建设、未核先建及未达开工条件建设等违规建设行为的煤电项目，以及未按煤电有序发展政策措施要求取消、缓建的煤电项目，要责令其立即停止建设，不予办理业务许可证；电网企业亦不得予以并网。

此外，严禁自行将按要求取消、缓核、缓建煤电项目的规模用于规划建设新增煤电项目，已自行纳入规划、核准（建设）的，要立即取消，并停止建设。（完）

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