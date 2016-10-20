中国将严控自用煤电规划建设 纳入规划尚未核准的暂缓核准--能源局

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月20日 - 为化解煤电潜在过剩风险，中国国家能源局日前称，将严控自用煤电规划建设，进一步加大风险预警等级为红色省份自用煤电项目规划建设的调控力度，纳入规划项目尚未核准的暂缓核准。
已核准项目，尚未取齐开工必要支持性文件或取齐开工必要支持性文件尚未开工的暂缓开工建设。2016年开工建设的，停止建设；2015年底以前开工建设的，也要适当调整建设工期，把握好投产节奏。
“待风险预警等级转为绿色后，在国家的指导下，由相应省级发展改革委（能源局）逐步恢复缓核、缓建煤电项目核准、建设，”能源局网站周四刊登“关于进一步调控煤电规划建设的通知”称。
通知并表示要严肃处理煤电违规建设项目，对于存在未按核准要求建设、未核先建及未达开工条件建设等违规建设行为的煤电项目，以及未按煤电有序发展政策措施要求取消、缓建的煤电项目，要责令其立即停止建设，不予办理业务许可证；电网企业亦不得予以并网。
此外，严禁自行将按要求取消、缓核、缓建煤电项目的规模用于规划建设新增煤电项目，已自行纳入规划、核准（建设）的，要立即取消，并停止建设。（完）
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(发稿 李子木；审校 乔艳红)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。