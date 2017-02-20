今年中国能源消费总量控制在约44亿吨标准煤 非化石能源比重提至14.3%--能源局

路透北京2月20日 - 中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。

刊登在国家能源局网站上的指导意见全文并指出，目标还包括2017年天然气消费比重提高到6.8%左右，煤炭消费比重下降到60%左右；2017年全国能源生产总量36.7亿吨标准煤左右，煤炭产量36.5亿吨左右。

意见将化解防范产能过剩列为2017年重点任务的第一位，提出要继续化解煤炭过剩产能，科学合理确定去产能年度目标，并进一步提高安全、环保、技术等标准，淘汰一批灾害严重、资源枯竭、技术装备落后、不具备安全生产条件、不符合煤炭产业政策的煤矿。

“全年力争关闭落后煤矿500处以上，退出产能5000万吨左右，”意见并称，要按照减量置换原则，有序发展先进产能；并完善煤矿产能登记公告制度，将公告范围从生产煤矿延伸至建设煤矿，实现全口径产能公告。

同时，要有效防范和化解煤电产能过剩风险，到2020年煤电装机总规模控制在11亿千瓦以内。

意见并指出，围绕实现“十三五”规划目标，着力解决弃风、弃光、弃水等突出问题，促进电源建设与消纳送出相协调，提高清洁低碳能源发展质量和效益。

具体来讲，严格控制弃风限电严重地区新增并网项目，发布2017年度风电行业预警信息，对弃风率超过20%的省份暂停安排新建风电规模；并调整光伏电站发展布局，严格控制弃光严重地区新增规模，对弃光率超过5%的省份暂停安排新建光伏发电规模。

此外，还要安全发展核电。积极推进具备条件的核电项目建设，按程序组织核准开工。有序启动后续沿海核电项目核准和建设准备，推动核电厂址保护和论证工作。

在推进油品质量升级方面，2017年1月1日起，全国全面供应国五标准车用汽油；2017年7月1日起，全国全面供应硫含量不大于50ppm的普通柴油。并做好2018年1月1日起全国全面供应硫含量不大于10ppm的普通柴油准备工作。

中国国家能源局2017年1月5日表示，“十三五”（2016-2020年）能源消费总量年均增长2.5%左右，比“十二五”低1.1个百分点，符合新常态下能源消费变化新趋势；清洁低碳

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