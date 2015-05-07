中国常规油气资源总量丰富 天然气储量产量将快速增长--国土部

路透北京5月7日 - 中国国土资源部公布2013年全国油气资源动态评价成果，中国常规油气资源总量丰富，天然气剩余可采资源量约为石油的1.7倍，新增地质储量90%以上为整装、未开发储量，进一步增储上产的潜力很大，未来中国将进入天然气储量产量快速增长的发展阶段。

刊登在国土资源部网站的新闻稿称，目前中国石油地质资源量1,085亿吨、可采资源量268亿吨，已累计探明360亿吨，探明程度33%，处于勘探中期。天然气地质资源量68万亿立方米，可采资源量40万亿立方米，已累计探明12万亿立方米，探明程度18%，处于勘探早期。

勘查投入大幅增长、勘探理论的突破与勘探领域的扩展，以及工程技术进步降低资源经济门槛等因素，使得本次评价结果与2007年相比，石油与天然气的地质资源量与可采资源量均出现了大幅度增长。

截至2014年底，全国石油和天然气分别累计采出62亿吨、1.5万亿立方米，剩余可采资源量分别为206亿吨、38.5万亿立方米。

2014年，中国油气勘探开发形势持续向好。全国原油产量2.10亿吨，天然气产量1243亿立方米，煤层气产量36.9亿立方米，值得注意的是，页岩气产量同比增长530%达到了12.5亿立方米，均达到历史最高水平。

同时油气新增探明地质储量稳定增加。石油新增探明地质储量10.44亿吨，连续8年超过10亿吨。鄂尔多斯、塔里木、渤海湾等盆地呈现多个亿吨级油气规模储量区。在鄂尔多斯盆地探明新安边亿吨级油田。

天然气新增探明地质储量10,364亿立方米，同比增长77%,首次突破1万亿立方米，创历史新高，新增探明储量高位增长。在鄂尔多斯盆地、塔里木盆地、东海海域、南海海域分别探明神木气田、克拉苏气田、延安气田、宁波22-1、陵水17-2等5个千亿立方米气田。

全国主力油田产量保持了稳定增长，大庆、胜利、渤海、长庆、延长、新疆、辽河油田石油产量均超过1,000万吨。其中大庆油田石油产量连续12年保持4,000万吨以上。

为及时准确掌握中国油气资源潜力，继2003-2007年国土资源部、发展改革委和财政部联合组织开展全国油气资源评价之后，分阶段陆续对全国各油气盆地开展动态评价，并分年度向国务院呈报了评价成果。到2014年底，完成了又一轮全国常规油气资源潜力系统评价，得到最新全国评价成果。（完）

参看详情请点选国土资源部官网(here)

(发稿 王蕾；审校 沈燕/曾祥进)

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