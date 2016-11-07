2020年全社会用电量约七万亿千瓦时 将启动电力现货交易--中国能源局

路透北京11月7日 - 中国国家能源局周一称，预期2020年全社会用电量6.8-7.2万亿千瓦时，年均增长3.6%-4.8%，电能占终端能源消费比重达到27%，同时将在2020年全面启动电力现货交易市场，研究风险对冲机制。

能源局总工程师韩水在电力发展“十三五”(2016-2020)规划新闻发布会上称，将建立电力市场体系，建立标准统一的电力市场交易技术支持系统；2018年底前启动现货交易试点。同时组建相对独立和规范运行的电力交易机构。

韩水并称，十三五期间将取消和推迟煤电建设项目1.5亿千瓦以上，从而促进煤电转型升级。到2020年，全国煤电装机规模力争控制在11亿千瓦以内。

“合理控制煤电基地建设进度，因地制宜规划建设热电联产和低热值煤发电项目。”他说。

他指出，将优化电源结构，到2020年非化石能源发电装机达到7.7亿千瓦左右，比2015年增加2.5亿千瓦左右，占比约39%，提高4个百分点；气电装机增加5,000万千瓦，达到1.1亿千瓦以上，占比超过5%；煤电装机力争控制在11亿千瓦以内，占比降至约55%。

韩水并称，十三五期间中国核电投产约3,000万千瓦、开工建设3,000万千瓦以上，2020年装机达到5,800万千瓦；气电新增投产5,000万千瓦，2020年达到1.1亿千瓦以上。

新能源方面，到2020年常规水电装机达到3.4亿千瓦;全国风电装机达到2.1亿千瓦以上，其中海上风电500万千瓦左右；太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上。

电力体制改革方面，将核定输配电价，2017年底前完成分电压等级核定电网企业准许总收入和输配电价，逐步减少电价交叉补贴。

同时，有序放开发用电计划，2020年前逐步取消优先发电权以外的非调节性发电计划。全面推进配售电侧改革，2018年底前完成售电侧市场竞争主体培育工作。

中国国家发改委价格司巡视员张满英此前称称，今年输配电价改革试点范围将扩围至18个省级电网以及国家综合电改试点省份，并力争能在2017年实现全国的全覆盖。（完）

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