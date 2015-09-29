中国能源局新增530万千瓦光伏电站建设规模 明年6月底前建成

路透上海9月29日 - 中国国家能源局网站周一刊登通知，根据上半年光伏发电建设运行情况及发展需求，对部分地区调增光伏电站年度建设规模，共计530万千瓦。这部分新批建设规模，原则上应在年内开工建设，明年6月底前建成并网发电。

2015年初国家能源局下发今年光伏发电建设方案中，设定的今年新增光伏电站建设规模为1,780万千瓦，即各地区新开工的集中式和分布式光伏电站项目总规模不得超过该数额。不过从上半年各地光伏电站建设情况来看，各路机构对于光伏电站的投资热情高涨，光伏电站项目转让较为热络。

通知指出，此次新增的建设规模主要用于支持光伏电站建设条件优越、已下达建设计划完成情况好以及积极创新发展方式的新能源示范城市、绿色能源示范县等地区建设光伏电站。各地能源主管部门在通知下发后一个月内上报项目，并与电网企业进行衔接。

此次增加建设规模的省份中，新疆自治区和新疆生产建设兵团分别获得增加70万千瓦和30万千瓦，专项用于支持南疆四地州光伏电站建设；内蒙古获增70万千瓦，其中，20万千瓦用于光伏治沙、20万千瓦用于呼和浩特市通过竞争降低电价项目；河北获增70万千瓦；近年来光伏发展迅速的青海和宁夏均获调增40万千瓦。

随着国家对光伏发电补贴的落实及光伏发电材料成本的下降，光伏电站成为一个盈利较为丰厚的产业。而光伏电站因投资额较大，亦成为一些光照资源充足、经济欠发达的省区欢迎的产业，目前10万千瓦光伏电站的投资约为10亿元人民币左右。（完）