中国能源局新增530万千瓦光伏电站建设规模 明年6月底前建成

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月29日 - 中国国家能源局网站周一刊登通知，根据上半年光伏发电建设运行情况及发展需求，对部分地区调增光伏电站年度建设规模，共计530万千瓦。这部分新批建设规模，原则上应在年内开工建设，明年6月底前建成并网发电。
2015年初国家能源局下发今年光伏发电建设方案中，设定的今年新增光伏电站建设规模为1,780万千瓦，即各地区新开工的集中式和分布式光伏电站项目总规模不得超过该数额。不过从上半年各地光伏电站建设情况来看，各路机构对于光伏电站的投资热情高涨，光伏电站项目转让较为热络。
通知指出，此次新增的建设规模主要用于支持光伏电站建设条件优越、已下达建设计划完成情况好以及积极创新发展方式的新能源示范城市、绿色能源示范县等地区建设光伏电站。各地能源主管部门在通知下发后一个月内上报项目，并与电网企业进行衔接。
此次增加建设规模的省份中，新疆自治区和新疆生产建设兵团分别获得增加70万千瓦和30万千瓦，专项用于支持南疆四地州光伏电站建设；内蒙古获增70万千瓦，其中，20万千瓦用于光伏治沙、20万千瓦用于呼和浩特市通过竞争降低电价项目；河北获增70万千瓦；近年来光伏发展迅速的青海和宁夏均获调增40万千瓦。
随着国家对光伏发电补贴的落实及光伏发电材料成本的下降，光伏电站成为一个盈利较为丰厚的产业。而光伏电站因投资额较大，亦成为一些光照资源充足、经济欠发达的省区欢迎的产业，目前10万千瓦光伏电站的投资约为10亿元人民币左右。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。