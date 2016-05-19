中天能源曲线并购加拿大油气公司Long Run 收购价7.88亿加元

路透上海5月19日 - 中国清洁能源运营企业--长春中天能源(600856.SS)周四公告，拟投入9.55亿元人民币收购青岛中天石油投资49.74%股权，后者拟以约7.88亿加元（折36.88亿元人民币）收购加拿大油气公司Long RunLRE.TO。

公告称，中天能源通过全资子公司青岛中天受让天际泓盛持有的中天石油投资49.74%股权并履行尚未完成的出资义务，最终青岛中天在中天石油的持股增至50.26%。中天石油注册资本为19.2亿元，系为收购Long Run而设立的平台公司。

中天石油以全部股东出资19.2亿元及申请并购贷款等债务性融资17.68亿元收购Long Run，包括收购后者的全部股份和可转换公司债、偿还其贷款及支付受限奖励和交易成本。

Long Run持有的主要资产是位于加拿大西部阿尔伯塔省沉积岩的油气田资产，可证实的油气储量共为8,295.1万桶油当量。据评估，若按53.7加元/桶和58加元/桶的原油价格计算，Long Run今明两年净利分别达4,051万加元和1.25亿加元。但若以2016年1-4月国际油气均价为测算价，Long Run今年将出现亏损。

公告还指出，通过本次交易，可以积极拓展公司上游业务，从而直接增加资源来源的多样性，同时也可增加下游客户，并且还可以有效降低油气资源供应的不确定性及其价格波动带来的风险。通过纵向多元化的手段，保障公司国内能源供给的安全。

中天能源目前已初步形成覆盖天然气上下游较完整的业务体系；本次收购的Long Run公司，所获取的油气资源土地面积较大，占地面积居阿尔伯塔省内常规油气石油公司前列。

中天能源因筹划重大资产重组自2月22日起停牌，今日复牌后早盘股价跌逾9%。（完）

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