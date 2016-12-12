中国能源发展十三五规划将出台 目标煤炭比重降至58%以下--能源局

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月12日 - 中国国家能源局副局长李仰哲近日称，能源发展“十三五”(2016-2020年)规划即将出台，主要指标方面，非化石能源消费比重要提高到15%以上，天然气消费比重力争达到10%，煤炭消费比重降低至58%以下，清洁低碳能源将成为十三五期间能源供应增量的主体。
能源局网站周日援引其在2016年能源大转型高层论坛的讲话并称，具体措施方面，将提倡大力发展非化石能源，扩大天然气消费规模，实施油品质量升级改造，着力化解煤炭过剩产能，全面实施散煤综合治理。
李仰哲并指出，要积极推进天然气价格改革，拓展天然气的消费市场，在居民生活、工业生产、交通运输等领域以天然气替代煤炭。
此外，大力发展天然气分布式能源和天然气调峰电站，补上储气调峰能力不足的短板，提高保障能力；推进投资主体的多元化，调动各方勘探开发油气资源的积极性。（完）
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(发稿 马蓉；审校 乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。