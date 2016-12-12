中国能源发展十三五规划将出台 目标煤炭比重降至58%以下--能源局

路透北京12月12日 - 中国国家能源局副局长李仰哲近日称，能源发展“十三五”(2016-2020年)规划即将出台，主要指标方面，非化石能源消费比重要提高到15%以上，天然气消费比重力争达到10%，煤炭消费比重降低至58%以下，清洁低碳能源将成为十三五期间能源供应增量的主体。

能源局网站周日援引其在2016年能源大转型高层论坛的讲话并称，具体措施方面，将提倡大力发展非化石能源，扩大天然气消费规模，实施油品质量升级改造，着力化解煤炭过剩产能，全面实施散煤综合治理。

李仰哲并指出，要积极推进天然气价格改革，拓展天然气的消费市场，在居民生活、工业生产、交通运输等领域以天然气替代煤炭。

此外，大力发展天然气分布式能源和天然气调峰电站，补上储气调峰能力不足的短板，提高保障能力；推进投资主体的多元化，调动各方勘探开发油气资源的积极性。（完）

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