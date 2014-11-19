国务院发布能源发展战略行动计划 到2020年能源自给率约85%

路透北京11月19日 - 中国国务院周三称，到2020年，中国一次能源消费总量控制在48亿吨标准煤左右，煤炭消费总量控制在42亿吨左右，并基本形成统一开放竞争有序的现代能源市场体系。

中国政府网刊登能源发展战略行动计划(2014-2020年)的通知全文指出，到2020年，基本形成比较完善的能源安全保障体系。国内一次能源生产总量达到42亿吨标准煤，能源自给能力保持在85%左右，石油储采比提高到14-15，能源储备应急体系基本建成。

"坚持“节约、清洁、安全”的战略方针，加快构建清洁、高效、安全、可持续的现代能源体系。"行动计划指出。

通知指出，将推进石油、天然气、电力等领域价格改革，有序放开竞争性环节价格，天然气井口价格及销售价格、上网电价和销售电价由市场形成，输配电价和油气管输价格由政府定价。

深化重点领域和关键环节改革。重点推进电网、油气管网建设运营体制改革，明确电网和油气管网功能定位，逐步建立公平接入、供需导向、可靠灵活的电力和油气输送网络；加快电力体制改革步伐，推动供求双方直接交易，构建竞争性电力交易市场。

中国还将积极发展天然气、核电、可再生能源等清洁能源，降低煤炭消费比重，推动能源结构持续优化。到2020年，全国煤炭消费比重降至62%以内，并提高天然气消费比重，到2020年，天然气在一次能源消费中的比重提高到10%以上。

将按照陆地与海域并举、常规与非常规并重的原则，加快常规天然气增储上产，尽快突破非常规天然气发展瓶颈，促进天然气储量产量快速增长。

到2020年，累计新增常规天然气探明地质储量5.5万亿立方米，年产常规天然气1,850亿立方米。重点突破页岩气和煤层气开发，到2020年，页岩气产量力争超过300亿立方米，煤层气产量力争达到300亿立方米。

中国还要安全发展核电，在采用国际最高安全标准、确保安全的前提下，适时在东部沿海地区启动新的核电项目建设，研究论证内陆核电建设。到2020年，核电装机容量达到5,800万千瓦，在建容量达到3,000万千瓦以上。

大力发展可再生能源，到2020年，非化石能源占一次能源消费比重达到15%。积极开发水电和风电，到2020年，力争常规水电装机达到3.5亿千瓦左右，风电装机达到2亿千瓦，风电与煤电上网电价相当。同期，光伏装机达到1亿千瓦左右，光伏发电与电网销售电价相当。

此外，中国还要健全和完善能源政策，完善能源税费政策，加快资源税费改革，积极推进清费立税，逐步扩大资源税从价计征范围。研究调整能源消费税征税环节和税率，将部分高耗能、高污染产品纳入征收范围。完善节能减排税收政策，建立和完善生态补偿机制，加快推进环境保护税立法工作，探索建立绿色税收体系。（完）

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(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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