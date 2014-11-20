《RUSSELL专栏》中国能源发展计划透露出未来行业赢家

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 田建华/洪曦/戴素萍/朱晓军

路透11月20日 - 中国2020年能源发展计划若可信且可行，那么则会清晰地指出未来的赢家和输家。

周三晚间公布的《能源发展战略行动计划》，计划到2020年一次能源消费控制在48亿吨标准煤左右，比2013年的37亿吨高出约30%。

《行动计划》的关键部分是将每年煤炭消费控制在42亿吨，仅比2013年高出10.5%。

而这部份是最有可能无法按时完成的环节，因减少煤炭消费增长速度就表示要增加其他成本更高和新能源的使用。

不过中国领导人近来的一切行动都表示，中国严肃应对空气质量问题，且控制煤炭消费是工作重点。

若达成煤炭消费目标，这对于致力于出口至中国的外国煤炭生产业者肯定是一大灾难消息。

**中国国内煤炭供给充足**

中国煤产量当前接近满足42亿吨的2020年目标，表明未来几年进口增长潜力不大，甚至有下滑的可能。

根据一业界网站所援引的国家统计局数据，2014年1-10月煤产量为34.2亿吨，较上年同期增加0.3%。由此算来，今年总产量有望达到约41亿吨。

中国煤产量还有可能增加，特别是如果继续推进北部与西部矿山附近建造发电站的计划。

这并不是说，中国的煤炭进口会下降到零水平，但今年头10个月进口量下滑7.7%至2.43亿吨，多少能说明一些问题。

考虑到有报导称出口税有望从10%下调到3%，中国煤炭出口数量亦存在上升的可能。

尽管由于成本较高，中国出口的煤炭现在还不具有竞争力，但铁路网络的改善以及地理位置接近亚洲主要买家日本和韩国，或许会在未来几年帮助中国实现煤炭出口增长。

**天然气及再生能源目标远大**

该2020年计划要求天然气的用量提高一倍，从2013年的1,209亿立方米(bcm)提高至至少2,450亿立方米。

今年前10个月中国国内的天然气产量增长了7.1%至1,013亿立方米，今年有望达到约1,200亿立方米。

中国传统天然气井提高产量的空间有限，这意味着非传统的页岩气和煤层气在未来六年必须大幅增产。

该计划的目标是至少要有300亿立方米的页岩气和300亿立方米的煤层气，但除非有一致的探钻计划和大量的投资才有可能达到该目标。

更有可能的情况是，通过管路从俄罗斯和中亚进口的液态天然气，占中国天然气需求比重将会升高。

根据该计划，其他也将会急速成长的领域是再生能源和核电。

风力发电量料从2013年的77GW增加至2020年的200GW，水力发电量从258GW增加至350GW，核能发电量则从14.6GW提高至58GW。

风力发电量增幅目标看来最为远大，再度暗示需要当局庞大的投资及承诺。

根据当前的建设项目，核电增长似乎可行，若能实现将利好中国的铀进口。尽管中国近些年来似乎在囤积铀资源。

该计划证实，中国希望在2020年前完成第二阶段战略储备的建设，这也可能提振原油需求。

计划还预计，未来几年将有九块各自产能20万桶/日的新油田投产，将国内产量从约420万桶/日的水平提高。

虽然新的国内产量可能会导致原油进口需求减速，但这计划看上去也很有野心。

不过，2020年目标显示出中国领导人的意图，对于国内外天然气生产商、风力涡轮机制造商和中国原油开采业都是利好。

国外煤企似乎将受损最大，它们将必须到别处去寻找成长型市场。(完)

(译文审校 张明钧/艾茂林)

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