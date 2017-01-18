中国能源“十三五”规划目标2020年石油年产量约2亿吨 较“十二五”下降约7%

路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。

发改委网站周二刊登规划内容称，十三五能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内，煤炭消费总量控制在41亿吨以内。全社会用电量预期为6.8~7.2万亿千瓦时。

十三五要将非化石能源消费比重提高到15%以上，天然气消费比重力争达到10%，煤炭消费比重降低到58%以下。发电用煤占煤炭消费比重提高到55%以上。

规划指出，“十三五”期间，石油新增探明储量50亿吨左右，年产量2亿吨左右。而在“十二五”（2011-2015年），石油年产量为2.15亿吨。

根据规划，2020年常规天然气产量达到1,700亿立方米，页岩气产量达到300亿立方米，煤层气（煤矿瓦斯）利用量达到160亿立方米。

规划目标“十三五”保持能源供应稳步增长，2020年，国内一次能源生产量约40亿吨标准煤，其中煤炭39亿吨，原油2亿吨，天然气2,200亿立方米，非化石能源7.5亿吨标准煤。发电装机20亿千瓦左右。（完）

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